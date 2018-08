di Redazione

Il colonnello Giuliacci, forse il più famoso dei metereologi italiani, non ha alcun dubbio: ancora pochi giorni di caldo e solleone, poi la settimana di Ferragosto sarà funestata da bruschi cali della temperatura e piogge in abbondanza: «Una settimana di perturbazioni con ampi piovaschi soprattutto nel pomeriggio», sentenza Giuliacci in questo video.

video