Meno longevi se si eliminano i carboidrati? I risultati di uno studio

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Sono sempre più di moda le diete in cui si eliminano del tutto i carboidrati per perdere velocemente i chili di troppo. Via quindi pasta , pane , cereali e patate ma non va bene e ce lo dice un importante recente studio pubblicato su una rivista internazionale. La strada per la longevità non passa per una dieta low carb anzi tutt’altro. Mangiare riso, spaghetti e pane con moderazione sembra essere la strada ottimale per una vita in salute. I 15.400 pazienti presi in esame sono stati monitorati per 25 anni e si è concluso che a partire dai 50 anni l’aspettativa di vita media è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati , quattro anni in più di chi ha un apporto basso e un anno in più di chi ha un apporto alto. Le diete iperproteiche che molti sostituiscono pensando di essere più in salute sono collegate a una minore aspettativa di vita.