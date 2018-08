Meloni con i produttori del Consorzio Prosecco: “Il governo accolga la loro richiesta”

di Penelope Corrado

«Vogliamo che chi usa il glifosato non solo sia sanzionato, ma gli venga anche impedito di produrre Prosecco Doc. Senza l’ok del Comitato le nuove norme non decollano». La richiesta di Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco doc, arriva all’indomani della condanna della Monsanto per l’uso glifosato, sostanza cancerogena. «Una notizia passata quasi in silenzio», osserva Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, sposando in pieno la causa dei produttori italiani.

Meloni: “Centinaio si attivi per sostenere i produttori di prosecco”

«Le aziende vitinicole del Nordest italiano – scrive su Fb la leader di Fratelli d’Italia – che appartengono al Consorzio Prosecco doc, hanno messo al bando il glifosato, utilizzato ampliamente in Canada e che, nel caso della ratifica dell’accordo CETA, invaderebbe il mercato europeo ed italiano. Il Ministero dell’agricoltura, però, non ha ancora deciso se accogliere la decisione del Consorzio, con la quale non solo chi usa il glifosato verrà sanzionato, ma non potrà nemmeno produrre il Prosecco Doc. Ci appelliamo al Ministro Centinaio perché si attivi il prima possibile per sostenere questi produttori, che rifiutano le scorciatoie e contribuiscono così a tenere alta la qualità del marchio italiano».