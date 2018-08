Meloni: «Conte e di Maio parlano come Renzi. La soluzione è il blocco navale»

«Conte e Di Maio parlano come Renzi». Giorgia Meloni ironizza sulla strana sintonia tra l’ex premier dem e l’attuale presidente del Consiglio, ispirato dal ministro grillino, in materia di immigrazione. «Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia riportando l’ultima minaccia di Di Maio a Bruxelles – ma la soluzione all’invasione dell’Italia non è far invadere l’intera Europa, perché un miliardo di africani non ci stanno in Italia, come non ci stanno in Europa». «Basta perdere tempo – insiste Giorgia Meloni – l’unica soluzione è il blocco navale. Gli immigrati qui non ci devono arrivare!» Quelladel blocco navale, da realizzare a largo delle coste libiche e da gestire con un coordinamento europeo, «perché il confine Sud del Mediterraneo è il confine di tutta l’Unione», è una proposta “storica” di Fratelli d’Italia, contenuta tra l’altro in un emendamento bocciato “scandalosamente” anche da leghisti e pentastellati. Il blocco navale – per il partito di Giorgia Meloni – è l’unico provvedimento che agisce all’ origine del fenomeno e interrompe la catena della morte incentivata dagli scafisti che trafficano in esseri umani. «Non è una presa di posizione ideologica, è la cronaca quotidiana a suggerircelo».