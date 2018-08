Meloni attacca i “figli di papà” dei centri sociali e posta un video. Bufera sui social

di Redazione

Giorgia Meloni ha postato su Twitter e su Fb il video degli scontri a Catania tra polizia e manifestanti che chiedevano l’immediato sbarco dei migranti della nave Diciotti. Il suo commento ha mandato su tutte le furie gli avversari del governo e i simpatizzanti della sinistra radicale che non hanno perso l’occasione per attaccarla e insultarla via social chi dandogli della “nazista” chi minacciando di volerle “sputare in faccia”. Ecco il commento di Giorgia Meloni: “ # Catania, manifestanti pro-immigrazione assaltano Polizia, lamentandosi poi della carica ricevuta. Qualcuno di voi ha mai visto questi figli di papà manifestare allo stesso modo quando i vecchi governi di sinistra affamavano gli italiani producendo 5 milioni di poveri?”. La manifestazione era stata organizzata sabato sera dalla rete antirazzista. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti un poliziotto e due manifestanti.