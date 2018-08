Meloni al governo: redistribuire gli immigrati non fermerà l’invasione

di Eugenio Battisti

Fratelli d’Italia non apprezza le pressioni del governo sull’Ue per ritoccare la missione navale Sophia sottoscritta dal governo Renzi. Non è questa la strada e lo dice chiaramente Giorgia Meloni dopo l’intervento della ministra degli Esteri Elisabetta Trenta, al cospetto dei colleghi europei. «Non condivido la proposta del governo italiano all’Europa – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – rivedere la missione Sophia per distribuire gli immigrati tra tutti i porti europei. Tanto per continuare in altra forma l’invasione e l’islamizzazione dell’Europa. La proposta di Fratelli d’Italia è molto diversa: sostituire le missioni di raccolta gommoni con una missione europea per un blocco navale al largo delle coste libiche. Noi non ci rassegniamo all’invasione». Molto duro anche il giudizio sulla posizione francese all’indomani delle dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron che vorrebbe ancora dare lezioni di accoglienza all’Italia e si definisce orgogliosamente l’anti-Salvini. «Macron abbia il pudore di tacere – scrive la Meloni – il caos immigrazione è colpa della Francia: dell’attacco alla Libia voluto dal Napoleone da operetta Sarkozy in chiave anti-italiana e dallo sfruttamento dell’Africa che la Francia continua vergognosamente a fare fin dall’epoca coloniale. Sono questi comportamenti da sciacalli che spaccano l’Europa, non chi vuole difendere la propria Nazione».