Meloni a FI: «Essere sovranisti non è reato, il centrodestra va rifondato»

di Giorgio Sigona

Il centrodestra «va rifondato e noi, ormai unico partito monogamo della coalizione, abbiamo le carte in regola per farlo. Non abbiamo inseguito il Partito democratico, né ci siamo accodati al Movimento Cinque Stelle. Siamo la forza della coerenza». Lo afferma, intervistata dal Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Sull’ipotesi di una corsa solitaria della Lega alle regionali in Abruzzo, la presidente di Fdi sottolinea: «Aspetto di parlare con Matteo Salvini: a volte la dirigenza locale azzarda fughe in avanti rispetto ai vertici nazionali. Certo, a sentirlo così, quell’annuncio potrebbe suonare come un patto di desistenza con i Cinque Stelle, visto che in Abruzzo per il centrodestra la vittoria è a portata di mano se si va uniti». Rivolgendosi al partito guidato da Silvio Berlusconi, invece, Meloni aggiunge: «Forza Italia dovrebbe sapere che il patto del Nazareno non è riproponibile. Eppure in Aula non mi sfuggono atteggiamenti da amorosi sensi. Basterebbe la vicenda Rai: il metodo non sarà stato buono, ma la proposta di Marcello Foa alla presidenza era da sostenere. Invece Forza Italia e sinistra gli hanno rivolto la stessa critica: essere sovranista, come se fosse un reato…». Poi la Meloni aggiunge: «Guardiamo con grande interesse alle esperienze come quelle di Toti in Liguria e di Musumeci in Sicilia o di tanti sindaci che ogni giorno ci mettono la faccia. Però, niente ammucchiate».