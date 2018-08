Mattarella contestato sul web: a qualcuno piace la pista dei troll russi

di Carlo Marini

A qualcuno piace l’idea di una congiura di Putin per manipolare la politica italiana. E la storia è già montata fino ad arrivare sulle scrivanie dei magistrati. I presunti attacchi web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivano infatti a piazzale Clodio. La Procura di Roma infatti aprirà nei prossimi giorni un fascicolo d’indagine in merito alla possibile azione che sarebbe stata condotta online da troll russi nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, quando Mattarella bocciò la candidatura di Paolo Savona come ministro dell’Economia. L’indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell’antiterrorismo e in Tribunale si attende un’informativa della polizia postale. Gli attacchi sarebbero arrivati da Twitter: sul social infatti si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili all’area geografica della Russia, e da questi partirono migliaia di messaggi contro il presidente Mattarella, con insulti e inviti alle dimissioni. Quattrocento profili un’inezia rispetto alle proporzioni di una protesta che è stata invece Della vicenda si occuperà lunedì anche il Copasir, con l’audizione del Dis, Alessandro Panza. Una pista che ha molti punti deboli, come dimostra questo articolo della rivista specializzata Wired.

Mattarella vittima dei troll russi? Il precedente americano

A lanciare l’allarme giorni fa era stata Facebook, oscurando alcuni falsi account che diffondevano fake news al fine di creare confusione in vista delle elezioni americane di novembre, quelle in cui verrà rinnovato gran parte del Congresso. Nei giorni scorsi, c’è stata la conferma ufficiale da parte della Casa Bianca e dei vertici di 007 e Fbi: dietro tutto ciò c’è ancora una volta la Russia di Vladimir Putin che rappresenta «una minaccia reale». Secondo Washington, «i russi stanno cercando di indebolire e dividere l’America prima delle consultazioni elettorali di metà mandato e stanno cercando di interferire sul voto». E a parlare tutti i massimi vertici della sicurezza nazionale. Ad alternarsi sul podio sono stati il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, il capo degli 007 Dan Coats, quello della Nsa Paul Nakasone, il direttore dell’Fbi Christopher Wray, il segretario per la sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen. «Dobbiamo prendere questa minaccia molto seriamente», è stato il monito lanciato dal numero uno dell’Fbi Crhris Wray, per il quale la Russia, dopo le elezioni presidenziali del 2016, non ha mai smesso di condurre operazioni tese a influenzare l’opinione pubblica americana e a sabotare il processo elettorale. I troll russi sono attivi anche in Italia? La Procura di Roma cerca di fare luce anche su questo.