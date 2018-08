Mastella lascia la diretta tv per raggiungere la moglie in ospedale

di Milena De Sanctis

Momenti di paura per l’ex Guardasigilli e sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Durante la trasmissione L’Aria che Tira in onda su La7 Mastella ha ricevuto in diretta una telefonata con la quale gli era stato comunicato che la moglie, la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo era stata trasportata d’urgenza in ospedale. La moglie, ex presidente del Consiglio regionale della Campania era caduta in casa e si era rotta un braccio. Subito ricoverata all’ospedale “Rummo” di Benevento adesso sarà sottoposta ad operazione per la rottura del braccio sinistro. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha così abbandonato in tutta fretta la trasmissione televisiva L’Aria che Tira.