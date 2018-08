Mamma-ladra ruba uno smartphone e lo nasconde nel passeggino (video)

di Redazione

Le immagini l’hanno inchiodata e il video è diventato subito virale. Protagonista (in negativo) una donna, etichettata sul web come la “mamma-ladra”, che ha rubato uno smartphone, l’ha nascosto nel passeggino ed è fuggita via. È successo a Gerano. Le indagini hanno avuto inizio nel mese di luglio quando la madre di un ragazzo appena dodicenne ha denunciato il furto di un telefono di ultima generazione che il figlio aveva appoggiato su una panchina mentre giocava a pallone con gli amici. Nel porticato del Comune di Gerano, però, c’erano le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutte le fasi del furto. I militari, una volta acquisiti i filmati, hanno quindi accertato che l’autore del reato era una madre con un bimbo in tenera età. La donna, approfittando della distrazione del ragazzo, dopo aver nascosto il cellulare all’interno di una borsa, l’aveva sistemato nella tasca portaoggetti del passeggino e poi si era allontanata.