Mamma e figlia down si laureano nello stesso giorno. Il rettore: «Due donne speciali»

Una madre e una figlia affetta da sindrome di down si sono laureate insieme nello stesso giorno. La mamma si è conquistata l’ambito diploma in Comunicazione, mentre la figlia si è laureata al Dams, entrambe presso l’Università di Reggio Calabria. «Due donne speciali», così le ha definite il rettore dell’Ateneo, Gino Mirocle Crisci, che ha voluto premiare le due neolaureate – come riferisce l’Ansa – con una pergamena ricordo che riconosce alla mamma e alla figlia una volontà esemplare. Nel corso della cerimonia il rettore ha voluto sottolineare come «sia indispensabile avere tenacia e motivazione per affrontare qualsiasi percorso di studi universitario e ancora di più in una situazione di difficoltà». Loredana Ambrosio e la figlia Francesca Pecora hanno studiato insieme, aiutandosi reciprocamente, e sono riuscite a coronare il sogno della laurea l’una accanto all’altra davanti a una platea commossa e molto partecipe, che ha tributato loro alla fine un lungo applauso. Il Rettore, nella stessa occasione, ha consegnato il tesserino d’iscrizione alla prima matricola dell’Anno accademico 2018-2019 dell’Università della Calabria, Bernardette Mancuso, che seguirà il corso di laurea in Scienze dell’educazione.