Lutto nel centrodestra: Emiddio Novi travolto e ucciso da un camion

di Fulvio Carro

Grande dolore per la tragica morte di Emiddio Novi, ex senatore di Forza Italia. Aveva 72 anni. È stato travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana a Sant’Agata di Puglia, nel foggiano, suo paese d’origine. Il conducente del mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si è accorto della sua presenza. Emiddio Novi è morto sul colpo, si sono rivelati inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario intervenuto sul luogo della tragedia. Del caso sono stati informati i magistrati della procura della Repubblica di Foggia; non è escluso che nelle prossime l’autista possa essere indagato per omicidio colposo. L’annuncio è stato dato dalla famiglia con un messaggio sulla pagina facebook dell’ex senatore: «Emiddio Novi è morto oggi nel suo paese natale, Sant’Agata di Puglia. Lo ha portato via un tragico e assurdo incidente. Se ne è andato troppo presto, e il vuoto che lascia è incolmabile. Ciao Emiddio ciao papà». Lascia un grande vuoto nella comunità del centrodestra, era stimato da tutti, aveva tantissimi amici, il suo impegno politico era ricco di passione.