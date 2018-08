Lutto in Rai: è morto uno degli attori della soap “Un posto al sole”

di Carlo Marini

Si è spento a 59 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia, l’attore napoletano Antonio Pennarella, una formazione teatrale, molti ruoli in tv e molti in film d’autore; volto e toni perfetti per ruoli “partenpoei”, ma non solo. Il ruolo più noto, e pop, quello del boss Nunzio Vintariello nella soap Un posto al sole, e proprio sulla pagina Facebook della soap (Un posto al sole Rai) è comparsa la conferma della morte dell’attore, con una sua foto ‘grintosa’ e la frase “Caro Antonio, ti porteremo sempre nel cuore così, con la tua travolgente simpatia, buon viaggio”. La formazione di Pennarella è avvenuta in uno dei fulcri della Napoli teatrale di fine Novecento, la Galleria Toledo, sotto la direzione di Laura Angiulli, poi le scene con la stessa Angiulli e spesso al fianco di Carlo Buccirosso.

Da Un posto al sole al cinema: una carriera prestigiosa

Nel cinema, per citare solo alcuni titoli, è apparso in I buchi neri di Pappi Corsicato, Noi credevamo di Mario Martone, Indivisibili di Edoardo De Angelis e ‘Nato a Casal di Principe’ di Bruno Oliviero. In tv, oltre a Un posto al sole, Pennarella ha contributo a numerose produzioni di genere poliziottesco o affini come Il maresciallo Rocca, La squadra, La nuova squadra, Squadra antimafia, Il clan dei camorristi, Il tredicesimo apostolo, La stagione dei delitti, Il sindaco pescatore. I funerali dell’attore si terranno domani nella chiesa di via Porta San Gennaro, a Napoli, alle 11.