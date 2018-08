L’unanime cordoglio per la scomparsa di Emiddio Novi: “Perdiamo un amico”

di Redazione

«Il cordoglio e l’incredulità per la scomparsa di un amico che ricordo impegnato in tante intelligenti battaglie in Senato». Così l’avvocato Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia di Emiddio Novi, scomparso in circostanze tanto tragiche quanto incredibili, anche a nome di una comunità alla quale il giornalista e uomo politico si è sempre sentito vicino. «Con Emiddio Novi – ha scritto a sua volta in una nota l’ex ministro Mario Landolfi – ho condiviso parte del collegio elettorale nelle elezioni del 1996 e del 2001: io candidato alla Camera, lui al Senato. Due campagne elettorali condotte fianco a fianco sotto le insegne del centrodestra nel corso delle quali ho potuto conoscere e apprezzare la sua capacità di guardare ai fatti della politica da una visuale mai banale e mai convenzionale. Con lui scompare non solo un giornalista coraggioso, ma anche un uomo capace di concepire e vivere l’impegno politico come una sfida contro ogni conformismo. Anche per questo la sua assurda morte mi rattrista moltissimo».

«Cordoglio Gruppo FI Camera per la tragica scomparsa di Emiddio Novi, giornalista e politico di grande valore. Uomo intelligente e mai banale, è stato un arguto esponente di Forza Italia e ha sempre lavorato con grandi ideali per il bene del centrodestra» .Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Apprendiamo con dolore e tristezza – dichiara Anna Maria Bernini – la scomparsa improvvisa e tragica del collega Emiddio Novi, giornalista e politico di assoluto valore. Ne ricordiamo l’impegno appassionato nelle aule parlamentari che lo hanno visto acuto protagonista e il fattivo contributo al nostro movimento politico. Siamo vicini alla famiglia e partecipiamo attoniti al cordoglio per la sua dipartita».