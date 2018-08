Lotito litiga con Inzaghi e la telefonata finisce in Rete. “Denuncio tutti” (video)

di Redazione

«In riferimento alla telefonata diffusa via internet, nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione». Lo staff di Claudio Lotito ha così commentato il video girato a Cortina d’Ampezzo in cui il presidente della Lazio parla al cellulare con toni accesi con il suo allenatore Simone Inzaghi.

Lotito a Inzaghi:” Comando io e non te!”

«Voglio avere la certezza che chi sta male sta male», grida il presidente laziale su una panchina davanti a un hotel di Cortina d’Ampezzo, dove sta tracorrendo le vacanze. «Ti stai sempre a lamentare di tutto! E hai una squadra che vale dieci volte le altre». Lotito pare infuriato con Inzaghi per alcune questioni riguardanti lo staff medico. «Te l’ho già detto – continua Lotito – comando io e non te! Voglio avere la certezza che un giocatore stia male, non che qualcuno ti dice dimmi che questo sta male. Guarda lo staff di tuo fratello (Pippo, allenatore del Bologna, ndr). Ti lamenti sempre e hai una squadra che vale dieci volte quella le altre. Anche Tare te lo ha detto, pensa a fare l’allenatore!». Il video, circolato in Rete nelle prime ore di questa mattina, è divenuto rapidamente virale.