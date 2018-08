L’olio d’oliva meglio del viagra: una ricerca svela inedite proprietà dell’oro verde

di Redazione

L’“oro verde”, già eccellenza del made in Italy, ora rivela al mondo anche altre, meno note proprietà, che poco avrebbero a che fare con la tavola, ma che molto potrebbero fare per la salute. Ebbene, come suggerisce una nuova ricerca, una dose settimanale di olio d’oliva potrebbe funzionare meglio dei farmaci per aiutare a migliorare la prestazione di un uomo in camera da letto. Sono stati gli scienziati dell’Università di Atene a misurare la dose ottimale di “oro verde” da consumare per fare scintille: ne bastano appena 9 cucchiai per ridurre il pericolo di impotenza di circa il 40%. Lo studio, presentato al Congresso dell’European Society of Cardiology (Esc) a Monaco di Baviera, è stato condotto su 660 uomini con un’età media di 67 anni e ha rilevato che coloro che adottano una dieta mediterranea – ricca di frutta e verdura, legumi, pesce – hanno meno problemi a letto e vedono persino migliorare le loro performance.