Lo spot sulla testata di Spada: «Vieni a Ostia, mo te dò una capocciata» (video)

di Renato Fratello

«Vieni a Ostia, mo te la dò una capocciata». Lo spot che “pubblicizza” l’estate di Ostia ( GUARDA IL VIDEO) è diffuso via radio nelle stazioni delle metro romane e ironizza sulla testata di Roberto Spada ai danni del giornalista della troupe Rai di Nemo, Daniele Piervincenzi. A commissionarlo è stato il X Municipio di Roma Capitale. «Quest’anno l’estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d’epoca e tanto altro ancora». Interviene una voce fuori campo che con accento romano sollecita: “Sì a Fa’ ma sbrigate, c’avemo 30 secondi, falla meijo”. E l’attore che pubblicizza l’estate Ostia replica: «Ma che voi? Oh, mo’ t’a do ‘na capocciata”, con evidente riferimento ai fatti dello scorso novembre. Poi conclude: «Ostia, un’estate senza testate… no, ijo spiego sennò capiscono male…». Lo spot ha provocato una pioggia di polemiche sui social. Sull’iniziativa la consigliera municipale di Forza Italia, Maria Cristina Masi, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimento alla presidente M5S, Giuliana Di Pillo.