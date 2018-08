Lo smog ruba un anno di vita, uno studio rivela l’effetto killer

di Redazione

Morire in media un anno prima per colpa dello smog. Una sentenza messa nero su bianco su Environmental Science & Technology Letters da un team americano di ingegneri ambientali e ricercatori esperti di sanità pubblica, che per la prima volta hanno esaminato contemporaneamente a livello globale i dati relativi all’inquinamento atmosferico da polveri Pm2,5 e quelli sull’aspettativa di vita, così da misurare l’effetto killer del particolato fine che riesce a insinuarsi all’interno dei polmoni, aumentando il rischio di infarto, ictus, malattie respiratorie e cancro. L’équipe – coordinata da Joshua Apte della Cockrell School of Engineering dell’università del Texas di Austin – ha utilizzato le informazioni del Global Burden of Disease Study per valutare l’esposizione al Pm2,5 e le sue conseguenze in 185 Paesi. Quindi ne ha quantificato l’impatto sulla speranza di vita, su scala globale e per ogni nazione. In questo modo, spiega Apte, «siamo stati in grado di misurare sistematicamente come i veleni nell’aria accorciano sostanzialmente la vita in tutto il mondo. Quello che abbiamo scoperto è che l’inquinamento atmosferico ha un effetto molto pesante sulla sopravvivenza: globalmente la riduce di un anno in media». Un lasso di tempo



ragguardevole, assicura l’esperto, se considerato anche nell’ambito di altri fattori…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi