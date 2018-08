Lo sfogo della capotreno: «Ero esasperata, volevo difendere i miei passeggeri»

di Augusta Cesari

L’esasperazione, i troppi episodi subiti, insomma un carico diventato troppo pesante, incessante. «Ero sotto pressione, è stato il gesto estremo di una situazione al limite. C’è esasperazione per la presenza di gruppi di rom sul treno, quell’annuncio l’ho fatto per difendere i miei passeggeri». È lo sfogo della capotreno “messa in croce” dalle solite forze politiche per il suo «molestatori e zingari scendete» perché «avete rotto i coglioni». La dipendente di Trenord dovrà vedersela con l’azienda per spiegare le ragioni del suo gesto, azienda che sta valutando un suo allontanamento, tra l’indignazione del web che difende la lavoratrice che ogni giorno ne vede di tutti i colori. La difende da tutte le ipocrisie di chi non si rende conto della realtà.

La capotreno si sfoga con i colleghi

A raccogliere lo sfogo della donna sono stati i colleghi con cui viaggiava fino a due giorni fa, come riporta il Messaggero. La donna ha raccontato le condizioni in cui lei e sui colleghi sono costretti a lavorare. Giorni, mesi, anni a tamponare tutto ciò che avviene sui treni, dai furbetti che fanno di tutto pur di non pagare il biglietto e se glielo chiedi ti massacrano; agli stranieri che “molestano” i viaggiatori regolari, mendicando qualche moneta, alle lamentele dei passeggeri, molestati, derubati, importunati. Insomma, la capotreno ha tirato fuori tutta la sua esasperazione per situazioni incresciose più volte segnalate anche dai sindacati di categoria. Il disagio reiterato di questa categoria di lavoratori non interessa i soliti buinisti pronti a difendere i rom. «È una tratta sulla quale molti passeggeri viaggiano senza biglietto – conferma un rappresentate di categoria al Messaggero – in cui le intemperanze verbali dei viaggiatori inadempienti nei confronti degli addetti ai lavori sono all’ordine del giorno». Non si può lavorare così, non si può viaggiare in queste condizioni.

«Su quel treno accade di tutto»

Sul regionale Milano-Cremona – raccontano i passeggeri – succede l’inconcepibile. «Spesso – racconta ancora a Il Messaggero un passeggero – ci troviamo a bordo dei convogli nelle ore serali, durante il rientro a casa, senza alcuna guardia giurata e completamente allo sbando. I controllori si rinchiudono in testa al treno, insieme ai macchinisti. Ma nei convogli non c’è sicurezza e si viaggia nel terrore che qualche malintenzionato possa salire e farci del male». Insomma, possibile che nessuno di quelli pronti ad accusare la capotreno non si interroghi, non rifletta, non si informi su come vive la gente comune?