L’isterismo di Micciché. Scimmiotta Saviano e insulta Salvini: «Sei str…»

di Massimo Baiocchi

Un attacco violento. Sopra le righe. Che ricalca altri attacchi offensivi del genere. Micciché sembra in preda a una crisi isterica. Parla come Saviano. Come Lerner. Se non peggio. Partecipa alla gara dell’insulto a Salvini, che è diventata anche la gara a chi si mette più in mostra, a chi conquista più spazio sui giornali. Magari facendosi coccolare dalla sinistra radical chic. Fa il buonista a tutto tondo, Micciché. E stravolge la realtà. «Salvini, dici di non temere l’intervento del Presidente della Repubblica, quello del Primo Ministro, o quello di un Procuratore. Io non ti auguro un’indagine per sequestro di persona. Ti auguro di riuscire a provare vergogna». Lo scrive sul suo profilo Facebook, il Presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché. «Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome. Salvini – continua Micciché – non ti stai comportando da Ministro di una democrazia occidentale, civile: non stai difendendo i confini d’Italia, perché persino l’ultimo dei soldati in guerra avrebbe pietà di un civile inerme, ferito, indifeso. Salvini – evidenzia ancora Micciché- non agisci così perché intollerante o razzista. Perché nel lasciare 150 persone per tre giorni in balìa di malattie e stenti su una nave non c’entra niente la razza o la diversità, c’entra l’essere disumani, sadici. E per cosa poi, per prendere 100 voti in più? Salvini – conclude – fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo». Anche Saviano ha rincarato la dose. «Ministro della Mala Vita, oggi gode di un consenso popolare che cavalca come un’onda, pronta a richiudersi su di lei. Ha giurato sulla Costituzione e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c’è il carcere».