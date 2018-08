L’ira funesta della Boschi: «Noi bravi. Salvini e Di Maio incapaci e dannosi»

di Fulvio Carro

Paradosso dei paradossi, la lezioncina politica arriva da Maria Elena Boschi. Sì, proprio da lei che è tra le maggiori responsabili della catastrofica stagione del Pd a Palazzo Chigi. Con lo stile renziano ha il coraggio (o meglio, la faccia tosta) di elogiare l’azione del suo governo “democratico”. E si sofferma sul tema dei migranti, fingendo di non ricordare che proprio durante il periodo del Matteo rampante c’è stato il record di sbarchi, quella che nell’opinione pubblica è stata bollata come invasione. Ce l’ha con tutti, la Boschi. A suo dire, «le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese all’isolamento in Europa». La spiegazione è tutto uno stravolgimento (della verità): «Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ricollocazione obbligatoria dei migranti. Su questo si è fatto un passo indietro». Maria Elena Boschi, sempre pensando di essere in cattedra, annuncia che il Pd chiederà in Parlamento che il governo sui migranti riferisca sulle sue responsabilità e sulle sue scelte: «Non può essere la mancanza di autorevolezza del governo italiano in sede europea, e quindi l’incapacità di Salvini e di Conte, di ottenere da parte dei partner europei degli accordi diversi sulla ricollocazione dei migranti una giustificazione per tenere in ostaggio le persone».