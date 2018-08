L’imputato parla troppo e il giudice gli tappa la bocca con lo scotch (video)

di Milena De Sanctis

Un giudice di un tribunale statunitense dell’Ohio ha tappato la bocca di un imputato con lo scotch. Disturbava l’udienza perché parlava troppo. John Russo, un giudice della contea di Cuyahoga, si era stancato delle continue interruzioni durante l’udienza da parte dell’imputato, il trentaduenne Franklyn Williams. Dopo essere stato bloccato 12 volte in 30 minuti, come riporta il Giornale, Russo esasperato ha chiuso la bocca al giovane con il nastro adesivo. La scena è stata ripresa dall’emittente televisiva Fox 8 News, che poi ha pubblicato il video online. Secondo il sito Cleveland.com, nel 2017 Williams è stato accusato di rapina aggravata, rapimento, furto e altri reati.

Il giudice avverte l’imputato

«Signor Williams, sono il giudice in materia. Chiuda la bocca e le dirò quando può parlare». «No. Perché sta cercando di togliermi la vita, giudice, e non mi sta permettendo di dire cosa sta succedendo». Dopo tutti gli avvertimenti, il giudice Russo ha quindi ordinato alle guardie di bloccare la bocca dell’imputato con dello scotch. Successivamente, il giudice ha rilasciato una dichiarazione a Fox 8 News, sottolineando di non aver avuto alcuna intenzione di mettere a tacere Williams: tutti hanno l’opportunità di parlare in aula, ma rispettando i dovuti tempi e non contemporaneamente. Alla fine del processo il giovane è stato condannato a 24 anni di carcere. Ovviamente su questa vicenda, e in particolare sui modi con cui è stato trattato Williams, vi sono stati pareri contrari, come quello dell’organizzazione americana non governativa a difesa dei diritti civili e delle libertà individuali, l’American Civil Liberties Union, che ha commentato su Twitter definendo il gesto «umiliante».