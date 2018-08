Librandi parla di lavoro e spaccia per sua un’idea del fascismo

di Augusta Cesari

«Io ho proposto la condivisione degli utili». Ma che genio. Soltanto Gianfranco Librandi poteva spacciare per sua una soluzione economica studiata e proposta durante il fascismo, la socalizzazione. Idea che valse al fascismo e all’Italia il plauso dei più grandi capo di stato come una delle soluzioni più efficaci per intrapredere la “terza via” tra socialismo e capitalismo. A Librandi invece questa idea vale solo prese per i fondelli e la consueta domanda che tutti sui socal si pongono quando parla l’ex Scelta Civica, ora Pd: ma ci fa o ci è?

Alla domanda non è ancora dato sapere quale possa essere la risposta. Sappiamo solo che appena apre bocca è insultato visceralmente: la sua uscita sui terremotati che dovevano stare nelle casette è quella che ha suscitato più indignazione, ma la “letteratura” è vasta sulle sulle sue uscite, sempre tese a difendere l’indifendibile, come quando era al governo Renzi, fino alle uscite contro Salvini e il governo gialloverde. Il suo tono da finto tonto “buca” il video, ma in senso inverso: non gli procura consensi ma sberleffi. Ecco cosa ha il coraggio di affermare Librandi nel corso di “Coffee Break” , spacciandola come un’idea nuova per il futuro. Roba da non credere alle nostre orecchie. «Sul lavoro gli imprenditori devono cambiare mentalità? Vero, io ho proposto la condivisione degli utili: uno strumento che rende tutti partecipi dei risultati ottenuti insieme e rende le aziende più efficienti». Ancora: «Questi sono i temi del futuro, sul lavoro, da analizzare e su cui lavorare». Le ironie e gli insulti si sprecano. Conclude così: «Non un Decreto Dignità di Luigi Di Maio che oltre a non avere nessuna visione del futuro rende difficile anche il presente. Bisogna pensare al futuro dei nostri giovani». Ci piacerebbe tanto sapere che visione invece abbia Librandi se non quella di scopiazzare dal fascismo e di essere irriso per questo.