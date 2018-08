Lerner attacca Salvini: «Fascioleghista ingrassato». Ricoperto da insulti: «Dici caz…»

di Franco Bianchini

Gad Lerner prova ad attaccare di nuovo Matteo Salvini. Lo fa su Facebook. Ma viene travolto da una miriade di proteste (e di insulti). Non solo da sostenitori del vicepremier ma anche da persone di sinistra. Il post di Lerner recita: «Scrive di sé Matteo Salvini: “I treni pendolari io li ho presi, i fenomeni della sinistra no”. Nelle sue autorappresentazioni da commediante e nello sfregio delle biografie altrui si cela il trucco vincente del fascioleghismo, ingrassato dalla nostra dabbenaggine». Immediate le replice: «Vi dovete rassegnare, rosicate pure», scrive Giuseppina S. mentre Luca A. ironizza:«Poveri sinistrati, che pena fate». La replica di Franco A.: «Io le chiedo invece in quale corteo di operai c’erano Renzi, Veltroni, Prodi e Fassino. Salvini esiste perché sono esistiti i Monti, i Letta, i Renzi, i Gentiloni. Se ancora non lo avete capito, auguri!». Duro Gaetano C.: «