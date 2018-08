Il gioco delle 3 carte con gli immigrati. Salvini: ecco svelate le porcate del Pd

di Paolo Lami

Una specie di gioco delle tre carte. Per far sparire un po’ di immigrati da una parte. E farli ricomparire dall’altra. Per non scontentare questo o quell’elettorato, questo o quel sindaco Pd o i ministri dei governi di centrosinistra in visita. Ecco come il Pd e i suoi governi “gestivano” l’immigrazione selvaggia. Il giochetto emerge da un’intercettazione di una conversazione fra un ex-prefetto e un ex-viceprefetto. «E’ vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare» ammette, il 14 aprile dello scorso anno, l’ex-prefetto di Padova, Patrizia Impresa – che non è indagata – all’allora vice prefetto vicario di Padova, Pasquale Aversa, delegato ad occuparsi dell’accoglienza degli immigrati.

L’intercettazione, svelata oggi dal “Mattino di Padova“, è stata eseguita dai carabinieri di Padova ed è alla base dell’inchiesta sui retroscena della gestione dell’accoglienza degli immigrati in Veneto e, in particolare, sulla cooperativa sociale Ecofficina Educational poi Edeco che, proprio grazie all’accoglienza degli immigrati, ha visto esplodere letteralmente il proprio fatturato dal 2014 ad oggi: era di € 8.818.499,00 nel 2015, ed è diventato di € 26.596.304,00 nel 2016. La cooperativa gestisce, fra gli altri, i Cpt, i Centri di Permanenza Temporanea di Bagnoli e Cona e in una intercettazione rimarca ai funzionari prefettizi la necessità di «far quadrare i conti».

L’ex-prefetto di Padova, Patrizia Impresa da tre mesi si trova a Roma con l’incarico di vice capo di gabinetto del ministero dell’Interno, mentre risultano indagati la funzionaria della Prefettura Tiziana Quintario, attualmente a Bologna, e lo stesso Aversa, insieme ai capi della Edeco, Simone Borile, Sara Felpatti e Gaetano Battocchio.

In una conversazione precedente, pubblicata oggi dal quotidiano, riferita ad un problema di sovraffollamento del centro di San Siro di Bagnoli dell’ottobre 2016 e alle pressioni da Roma per alleggerirlo di alcune decine di unità, Impresa avrebbe detto ad Aversa: «anche se dobbiamo fare schifezze Pasquà… eh eh… no… schifezze… noi ci dobbiamo salvare Pasquà… perchè, ti ripeto, non possiamo farci cadere una croce che…».

La reazione di Matteo Salvini di fronte alle intercettazioni è netta: «il governo di centrosinistra negava l’emergenza sbarchi, ma poi scaricava il problema sui prefetti e li costringeva a spostare i clandestini da un Comune all’altro – come nel gioco delle tre carte – per non irritare sindaci del Pd, ministri in visita o presidenti Anci del Pd. È il quadro vergognoso che emerge dall’inchiesta di Padova. Io, invece, voglio bloccare gli sbarchi e mi prendo tutte le responsabilità delle mie scelte. Se qualche funzionario ha sbagliato è giusto che paghi. Ma chi sono i mandanti politici di tutto questo?», si domanda Salvini.