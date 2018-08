Le Maire: «Il nucleare non si tocca, è una grande risorsa per la Francia»

di Redazione

«Il nucleare è una risorsa per la Francia. Ricordo che il nucleare non emette Co2 e costituisce la terza filiera industriale nel Paese. Dobbiamo smettere di opporre nucleare e sviluppo delle rinnovabili». Ad affermarlo ai microfoni di Radio Classique è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire mentre Les Echos rileva l’esistenza di un rapporto richiesto dall’ex ministro dell’Ecologia, Nicolas Hulot e dallo stesso ministro dell’Economia le cui conclusioni suggeriscono la costruzione di sei nuovi reattori Epr in Francia a partire dal 2025 in modo «da mantenere le competenze industriali, dare delle prospettive occupazionali ai lavoratori e assicurare il futuro energetico» del Paese. «Non credo che in Francia – spiega ancora Le Maire – qualcuno contesta il fatto che il nucleare rappresenti un’opportunità fondamentale per le famiglie e le imprese». Comunque, aggiunge il ministro, «la decisione



sull’eventuale costruzione di nuovi Epr spetterà al presidente della Repubblica e al primo…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi