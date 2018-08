Le Levain – Roma

di Redazione

Le Levain

Via Luigi Santini, 22/23 – 00153 Roma

Tel. 06/64562880

Sito Internet: www.lelevainroma.it

Tipologia: boulangerie

Prezzo: caffè 0,90€, cappuccino 1,20€, lieviti da 1,20€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Se dovessimo assegnare la palma per i migliori lieviti di Roma, con tutta probabilità la nostra scelta cadrebbe su questo forno francese di Trastevere. In occasione di tante visite, infatti, li abbiamo trovati sempre perfetti, con lievitazione da manuale, cottura impeccabile e un equilibrio mai in discussione. Li abbiamo provati praticamente tutti, dal semplice croissant vuoto a quelli farciti con gianduia o con pistacchio, passato per i grandi classici come il pain au chocolat e il cinnamon roll. Da provare pure altre creazioni quali lo choux dalla glassa croccante al caramello con ripieno di crema Chantilly alla vaniglia, oppure la sablè breton. Dall’angolo caffetteria, da noi tanto criticato lo scorso anno, segnaliamo delle migliorie, purtroppo in buona parte vanificate dall’utilizzo di bicchieri in carta per questioni di licenza. Da qualche mese, infatti, è stata adottata una macchina moderna dalla quale scegliere la bevanda, con caffè di buona qualità di una nota torrefazione romana macinato al momento (non male pure il cappuccino): curioso il fatto che ora è stata spostata dall’altra parte del bancone, quella dei clienti, che devono quindi servirsi da soli. Plauso invece per l’acqua a disposizione gratuitamente. Chi viene qui per colazione in genere non si fa sfuggire l’opportunità di acquistare dell’ottimo pane; volendo c’è pure qualche bottiglia di vino e alcune ricercatezze gastronomiche.

AMBIENTE

Il lungo bancone con esposta la ricca produzione del forno domina il locale in larghezza, lasciando però spazio a delle mensole e qualche tavolo alto a cui appoggiarsi per la consumazione in loco.

SERVIZIO

Simpatico e preparato nella spiegazione delle diverse preparazioni.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –