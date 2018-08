Le 9 notizie choc di Meluzzi: “Ecco i crimini degli immigrati che i tg non raccontano” (video)

di Davide Ventola

«In questo momento esiste in Italia una grave emergenza nell’informazione. Se voi avete come unica fonte di informazione i telegiornali e i grandi quotidiani, non avrete trovato queste notizie che sono invece fatti». Esordisce così, con un video denuncia dettagliatissimo, Alessandro Meluzzi, sottolineando la deriva dell’informazione “mainstream”, appiattita su un solo modello di comunicazione. Lo psichiatra e criminologo italiano elenca una serie di notizie, nove in tutto relative solo agli ultimi giorni, che sarebbero state silenziate dai media. Notizie, non fake news, come da link relativo a ogni denuncia.

«Come mai – domanda Meluzzi – invece i media sono invasi solo da fatti di presunto razzismo come la ridicola vicenda dell’uovo? Quale strategia, quale inquietante disegno c’è nel tentativo di negare la realtà della realtà e utilizzare l’informazione in modo unidirezionale e arbitrario? C’è una deformazione ideologica sulla quale vi invito a riflettere. Italiani – conclude il suo appello il criminologo – riflettiamo e corriamo ai ripari».