«Lavatevi le ascelle»: finisce sotto accusa medico dell’ospedale di Messina

di Massimo Baiocchi

«Un’iniziativa personale di operatori sanitari che, evidentemente, non hanno compreso appieno la reale mission dell’Azienda». Così il Policlinico “G.Martino” di Messina ha bollato l’avviso comparso in un reparto dell’ospedale in cui si invitavano i pazienti a una maggiore igiene personale. «Ricordiamo che è sempre apprezzata l’ascella lavata», si leggeva nel cartello affisso in ambulatorio. E ancora il medico ha informato ironicamente i pazienti che «lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia»..I vertici dell’azienda hanno già dato disposizione affinché fosse rimosso l’avviso e hanno individuato il responsabile, nei confronti del quale è stato avviato «un immediato procedimento disciplinare». All’utenza sono arrivate le scuse per «le inaccettabili modalità con cui i pazienti venivano invitati al rispetto delle norme igieniche». Anche se . hanno precisato dall’azienda – si tratta di «un’iniziativa personale di operatori sanitari che, evidentemente, non hanno compreso appieno la reale mission dell’Azienda, impegnata da mesi in programmi di umanizzazione delle cure e nel miglioramento del rapporto con i pazienti». L’avviso era stato notato e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita. L’uomo ha inviato la foto a un’amica che a sua volta l’ha inoltrata alla direzione del Policlinico.