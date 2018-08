Laura Boldrini non risponde alle domande su Asia e rinnega le foto insieme

di Adele Sirocchi

Erano i primi di aprile quando Asia Argento pubblicava su Twitter una foto in cui appariva accanto a Laura Boldrini con annesso proclama femminista: “In Italia ci hanno elette nemiche #1 perché dalla parte delle donne, della pace, la verità, le minoranze e gli immigrati. Promotrici di un cambiamento culturale: la parità di genere. L’odio sistematico del patriarcato invece di distruggerci ci ha unite e rafforzate”. All’epoca le due andavano d’amore e d’accordo nella lotta al “patriarcato”.

Ancora qualche mese prima, nel pieno della bufera per il caso Weinstein, quando Asia Argento proclamava di voler lasciare l’Italia per le critiche aspre ricevute dagli haters sul web, sempre Laura Boldrini esprimeva la sua solidarietà incondizionata all’attrice: “Bisogna rimanere in Italia per rafforzare la solidarietà tra donne. Asia non mollare”, fu il messaggio inviato dall’allora presidente della Camera in nome della necessità di “fare squadra tra le donne”.

Oggi evidentemente quello spirito di solidarietà è evaporato col polverone sollevato dalle accuse di Jimmy Bennett e così Laura Boldrini si rifiuta di rispondere alle domande sul caso che le sono state rivolte dal New York Times. “Persino alcuni di quelli che un tempo avevano difeso a gran voce la Argento hanno poco da dire”, scrive il Nyt. Tace la Boldrini, dunque, che ha altri doveri cui ottemperare: oggi ha infatti visitato anche lei la nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania da lunedì.