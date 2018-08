L’Atac denuncia la figlia di Asia Argento. Per il bus imbrattato rischia mille euro di multa

di Redazione

Nei giorni scorsi l’Atac ha depositato l’esposto contro la diciassettenne Annalou, figlia di Asia Argento e di Morgan, per l’imbrattamento dei sedili di un autobus pubblico. Il gesto era stato poi “rivendicato” sui social dalla ragazza che, dinanzi al montare della buriana per la sua bravata, si era detta pentita definendo l’atto di vandalismo una “ragazzata”. Annalou aveva anche detto che gesti del genere non erano poi così strani per i ragazzi della sua età. Ma erano arrivate anche le scuse, con corollario vittimista: “Essere figlia dei miei genitori – aveva scritto su Instagram – non è una colpa”.

Ora la figlia di Asia Argento, l’attrice a sua volta attenzionata dalle cronache di tutti i media per lo scandalo sessuale denunciato da Jimmy Bennett, rischia fino a mille euro di multa in base all’articolo 639 del Codice penale. Il quotidiano Il messaggero, che riferisce oggi sull’esposto Atac, spiega che adesso la ragazza, se i genitori sono d’accordo, potrebbe anche andare a ripulire uno dei bus usati dai romani. Uno di quei mezzi pubblici che sono sempre più vecchi e sgangherati, che non passano mai, che sono pieni di portoghesi maleducati e che, come se non bastasse, sono esposti alle intemperanze di adolescenti capricciosi come Annalou.