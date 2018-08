Ladri romeni sorpresi dal proprietario chiamano i carabinieri: «Arrestateci»

di Paolo Sturaro

Una telefonata in piena notte: «Pronto, Carabinieri, venite subito ad arrestarci». A chiamare due ladri romeni, che si sono visti intrappolati senza vie di fuga. Sono stati infatti scoperti dal proprietario di un’officina di demolizioni mentre stavano rubando pezzi di auto. Avevano già un bottino di venti catalizzatori, che stavano per sistemare su una Audi A4 di colore scuro. All’improvviso l’arrivo dell’uomo, seguito dal figlio accorso per dare manforte al genitore. Per paura della loro reazione e di gesti inconsulti, i romeni hanno preferito chiamare i Carabinieri e farsi arrestare. È successo in provincia di Isernia, a Pozzilli. Sul posto sono state immediatamente inviate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, che hanno arrestato i due ladri. Si tratta di un 27enne e un 22enne, entrambi di origini romene con a carico vari precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio. I militari hanno sequestrato l’autovettura utilizzata per compiere il furto e recuperato l’intera refurtiva. I due si trovano ora in carcere a Isernia con l’accusa di concorso in furto aggravato.

A Pozzilli la situazione non è tranquilla. Pochi mesi fa ci fu un furto nella notte al supermercato Conad: ignoti, dopo aver forato una parete, si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale facendo razzia. I residenti protestano, nel comune già è presente un sistema di videosorveglianza ma si ripetano a giorni alterni dei furti. Anche a Venafro, nei pressi della Madonnella, una banda di malviventi ha fatto irruzione in un deposito alimentare di un noto imprenditore della zona trafugando beni per oltre 15mila euro.