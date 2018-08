Ladri albanesi fuggono in “Giulietta”, l’inseguimento nelle strade di Roma

di Paolo Sturaro

Verso l’una di notte, una pattuglia del commissariato Primavalle, ha notato una Giulietta ferma in mezzo alla strada con il motore acceso e un uomo alla guida. Immediatamente dopo, da un palazzo, sono scesi due ragazzi che sono saliti sull’Alfa e sono fuggiti alla vista della pattuglia. A un incrocio, il conducente della Giulietta ha provato a girare, andando invece a colpire un’utilitaria con due ragazzi a bordo che arrivava in senso contrario. Dopo l’urto i tre hanno abbandonato l’auto fuggendo in direzioni diverse, inseguiti a piedi anche dagli agenti del commissariato Monte Mario, giunti in aiuto dei colleghi. Uno di loro, un albanese di 35 anni, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato. Il secondo, colpendo violentemente uno degli agenti, è riuscito a fuggire, così come il terzo ragazzo. La Giulietta è risultata rubata pochi giorni fa ed all’interno sono stati sequestrati un frullino, un piede di porco, una tronchese e altri arnesi utili per aprire porte e serrature. G.I, queste le iniziali dell’albanese fermato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e dovrà inoltre rispondere, in concorso con i due ricercati, del riciclaggio della vettura e del possesso di arnesi atti allo scasso. I due ragazzi coinvolti nell’incidente, sotto choc e lievemente feriti, sono stati portati in codice giallo ai vicini ospedali.