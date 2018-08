La terra non smette di tremare: forte scossa di terremoto in Emilia

di Redazione

Nessun danno ma tanta paura tra la gente per la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che questa notte ha fatto tremare la terra nella zona di Reggio Emilia, con epicentro a Bagnolo in Piano (RE). Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 2.33 della scorsa notte a una profondità di 9 km. Poi, dopo meno di un’ora, alle 3.07, un’altra scossa di magnitudo 2.2 ha fatto tremare ancora la terra nella stessa zona. Al momento ai Vigili del Fuoco non sono arrivate chiamate per la verifica su avvenute lesioni. Gli interventi che ci sono stati hanno riguardato per lo più l’apertura di porte visto che in molti casi le persone, prese dal panico, hanno dimenticato le chiavi dentro casa. La terra è tornata a tremare anche in Molise, dopo le scosse degli ultimi giorni. Alle 00.17, si è registrata una scossa di magnitudo 3.2 a 5 km da Montecilfone, a una profondità di 11 km.