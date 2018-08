La Svizzera non fa sconti: non danno la mano per motivi religiosi? Sono fuori

di Giorgio Sigona

In Svizzera niente mezze misure: se non si è integrati, nessun cedimento. Alla fine, dopo una lunga riflessione, è arrivata la scelta: il municipio di Losanna non ha autorizzato la naturalizzazione di una coppia che si era rifiutata di stringere la mano agli interlocutori di sesso opposto. Le autorità hanno reso noto che un tale comportamento non rispetta l’eguaglianza uomo-donna. La maggioranza della municipalità svizzera ha deciso di respingere entrambe le richieste, sottolineando che la stretta di mano «non è che uno degli elementi che hanno portato alla scelta». Durante le audizioni, i due individui hanno manifestato “un comportamento generale discriminante». Hanno ad esempio rifiutato di rispondere a domande poste da persone di genere differente.I fatti. Erano rimasti allibiti i due consiglieri comunali e il municipale di Losanna di fronte allereazioni di una coppia che si era presentata di fronte alla commissione per sostenere il colloquio valido all’ottenimento del passaporto elvetico. Una volta entrati nella sala, i commissari si sono allungati per stringere la mano alla coppia. Un gesto di normale cortesia. Ma ecco la sorpresa: «ll signore ha rifiutato di porgermi la mano e la moglie ha fatto lo stesso con il municipale Pierre-Antoine Hildbrand», ha raccontato Sandra Pernet (Pdc). Dopo un attimo di imbarazzo si è proseguito con il test: La donna non ha risposto alle domande dell’uomo e lo stesso ha fatto il marito. Se rispondevano, cercavano di non guardare mai la persona che aveva posto la domanda, mostrando un certo disagio.