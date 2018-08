La Russa: noi in maggioranza? Se il governo cambia in meglio, non è escluso

di Redazione

“Fino ad ora noi siamo stati sempre molto coerenti. E appoggeremo il governo M5S-Lega tutte le volte che i provvedimenti di questo esecutivo collimeranno con la nostra visione”. Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, assicura che il suo partito continuerà a garantire l’appoggio al governo Conte senza però fare sconti su nulla. E arriva a non escludere altri tipi di collaborazione, che non si limitino solo a un ‘appoggio esterno’. “Può darsi che dovremmo uscire da questa situazione di stallo, ma -dice l’ex ministro- non dipenderà solo da noi, dipende da come evolverà la politica del governo. Se dovesse evolvere in peggio, avremmo una linea sempre più dura, ma se dovesse evolvere in meglio, nulla è escluso”, rimarca il vicepresidente del Senato.

Questo significa che dovremmo aspettarci novità in futuro e Fdi potrebbe ritrovarsi con un ‘piede’ dentro la maggioranza? ”Lo ribadisco, fino ad adesso Fdi ha dato grande prova di coerenza”, ribadisce La Russa senza sbilanciarsi e precisa: ”Sia chiaro: non abbiamo certo nei nostri canoni un’alleanza con i Cinque Stelle, anche se su alcuni temi siamo più vicini noi della Lega a M5S. Basti pensare alle cosidette pensioni d’oro: questo è un tema che ha posto Meloni, prima di tutti…”. ”Saremo, invece, sempre contrari a quelle tesi veterocomuniste e di stampo assistenzialista dei cinque stelle e per questo motivo, salvo novità oggi non prevedibili – spiega La Russa – un’intesa con i pentastellati non può rientrare nei nostri canoni di alleanza”.