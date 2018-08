La “rivoluzione” di Rotondi: «Farò rinascere la Democrazia Cristiana»

di Giorgio Sigona

Il segretario di Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi ha convocato direzione e ufficio di presidenza del partito a Pescara venerdì 31 Agosto alle ore 15 presso il centro Aurum. Alle 17 seguirà una conferenza stampa a cui parteciperanno i segretari dei movimenti convergenti nel progetto di ricostruzione della Dc. La proposta di Rotondi è anticipata in una lettera indirizzata dal segretario ai dirigenti del partito: «Cari amici, è venuto il momento di osare. Il nostro movimento ha più volte cambiato nome, come tutti i partiti della seconda repubblica. Ma siamo rimasti sempre noi, i democratici cristiani che dopo la fine del partito si sono qualificati ancora tali, e hanno scelto – senza mai tradire – il campo del centrodestra e di Silvio Berlusconi», si legge nella missiva.

«Siamo Stati Cdu, Dca, da ultimo Rivoluzione Cristiana in empatia con un grande Pontefice a cui va la nostra infinita devozione in queste ore di attacco diabolico. Oggi – prosegue Rotondi – al governo ci sono due partiti populisti. Il populismo è il contrario del popolarismo. Il linguaggio prima delle scelte di questo governo sono il nostro contrario. All’antipolitica va opposta la politica. E la politica si fonda su identità certe e riconoscibili per cultura, storia, valori, linguaggio e nome. Perciò vi propongo di tornare alla nostra storica denominazione di “Democrazia Cristiana” offrendo una casa unitaria a tutti i movimenti, partiti e associazioni che in questi anni si sono richiamati alla nostra storia. A tal fine vi rimetto il mio mandato di segretario politico, perché possiate avere tutti gli strumenti necessari per unire e condividere. Resto a vostra disposizione in senso letterale perché ci aspetta una battaglia di civiltà prima che politica e l’esito è molto incerto», conclude la lettera.