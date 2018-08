La revoca della scorta al capitano Ultimo. Meloni si appella a Mattarella

di Redazione

“La revoca della protezione al Capitano Ultimo oltraggia la memoria di tutti gli eroi che si sono sacrificati per combattere la mafia e umilia tutti quei servitori dello Stato che, ogni giorno, sono in prima linea nella guerra alla criminalità organizzata”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni annunciando che FdI presenterà un’interrogazione parlamentare. meloni rivolge inoltre un appello al Presidente della Repubblica Mattarella: intervenga “per mettere fine a questa ignominia e restituire al colonello De Caprio la dignità e l’attenzione che merita”.

A proposito della revoca della scorta, dal prossimo 3 settembre, a Sergio De Caprio, conosciuto come il Capitano Ultimo, il poliziotto che arrestò Totò Riina, Matteo Salvini ha dichiarato che “il ministro dell’Interno non può intervenire direttamente sull’assegnazione del personale di scorta. Per quanto riguarda la vicenda del Capitano Ultimo, protagonista di brillanti e celebri operazioni, la notizia non mi ha lasciato indifferente. Nel rispetto del lavoro e della professionalità di tutti, chiederò informazioni per capirne di più”.

“Sicuramente – ha aggiunto Salvini – una riduzione dei quasi 600 dispositivi di scorta, record a livello europeo, sarà necessaria per recuperare almeno una parte dei 2.000 uomini delle Forze dell’Ordine quotidianamente impegnati in questi servizi. Servizi spesso motivati, altre volte no”.