La Morani ne combina un’altra: «Gli emigranti italiani? I nostri musi neri»

di Gabriele Alberti

Quanto a figuracce Alessia Morani può riposarsi per un po’, visto che ne ha collezionate due a breve giro di posta l’una dall’altra. La Morani è una delle più note deputate pasionarie del Pd, sempre presente nei dibattiti in tv, ma sulla quale il partito dovrebbe investire di meno in termini mediatici e fare una riflessione per evitare di cadere nel ridicolo ancora di più. La mandano in tv soprattutto per la sua specalizzazione anti-Salvini, il che in politica è lecito. Ma con cautela. L’opposizione non si fa con foto di frittura mista postate su Fb, commenti social fuori orario e fuori contesto, oppure definendo “i nostri musi neri”, i lavoratori italiani morti nella tragedia di Marcinelle. Il disastroso ultimo tweet è un delirio. Scrive infatti la deputata in memoria del dramma italiano : «136 immigrati italiani. Hanno lasciato la loro terra in cerca di un futuro migliore… avevano i musi neri, sporchi di carbone. Erano i nostri musi neri”». Inutile dire quanto sui social sia stata travolta da insulti per l’utilizzo del termine “musi neri” per gli italiani vittime dell’esplosione in miniera; un termine infelice, per usare un eufemismo, tra l’altro molto poco politicamente corretto verso gli immigrati di colore e che rende bene quanto “razzismo” vi sia dietro il buonismo di facciata di tante anime belle. Gli insulti su twitter si sprecano.