La Meloni contro Saviano: «S’è accorto adesso che i clandestini vengono sfruttati…»

di Lucio Meo

«La sinistra e Saviano si svegliano e scoprono che la massa di immigrati irregolari che in questi anni è stata fatta arrivare in Italia viene poi schiavizzata e costretta a lavorare senza alcun controllo. Buongiorno signori!», ha twittato la leader Giorgia Meloni per commentare le prese di posizioni ipocrite seguite alle stragi di Foggia dei migranti e alla “scoperta” del fenomeno del caporalato.

La leader di Fratelli d’Italia ha gioco facile nel ricordare che è proprio l’immigrazione incontrollata e l’assoluta mancanza di regole nella gestione dei clandestini a favorire lo sfruttamento degli stessi. Una posizione portata anche in Parlamento: “Fratelli d’Italia chiede chiarezza sui gravissimi fatti di Castelluccio di Sauri e Ripalta nel foggiano nei quali hanno perso la vita 16 braccianti stranieri. Siamo stati i primi a denunciare con i nostri amministratori il vergognoso fenomeno del caporalato, nel quale sia le vittime che gli sfruttatori sono sempre immigrati”, ha scritto su Facebook la Meloni, preannunciando una interrogazione parlamentare per chiedere un intervento tempestivo: «Basta speculare sulla pelle di disperati, calpestando ogni diritto fondamentale per avere manodopera a basso costo», conclude.