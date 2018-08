«La m… è meglio di Salvini», ancora insulti. Il ministro: «Bacioni a lei»

di Federica Argento

Il collezionista di insulti. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini pensa alla querela dopo l’ennesimo attacco volgare, irricevibile da parte della presidente dell’Arci di Lecce, Anna Caputo, ha espresso sui social il suo pensiero “forte” nei confronti del vicepremier. «La m… ha più valore di Salvini», è stato il post di alto profilo contenuto in una articolo linkato da Salvini stesso nella sua pagina Facebook. La replica: «Se lo dice la presidente dell’Arci di Lecce lo prendo quasi come un complimento!», commenta il ministro e vicepremier. «Un bacione per lei. Che dite, querelo?», domanda poi ai follower.

Ma Salvini passa poi a cose più serie, smontando una fake news montata ad arte in queste ore: «Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva», ha detto Matteo Salvini. Che ha aggiunto: «Lavoriamo per attuare il programma. Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali, palesemente false e che servono solo per riempire le pagine dei quotidiani in agosto».