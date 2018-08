La furia della buonista Boldrini: «Se il ministro degli Interni è un uomo…»

di Gianluca Corrente

Ci mancava pure Laura Boldrini. Risponde presente al richiamo delle sirene contro Salvini. Tutti insieme appassionatamente, scrittori e politici, cantanti e attori schierati a sinistra (quei pochi che restano). L’ex presidente della Camera dei deputati ha prima voluto fare la sua sfilata per vedere come stavano i 150 migranti a bordo della nave Diciotti. Poi ha esternato. E ha continuato a esternare ai microfoni di In Onda su La7. «Se è ancora un uomo faccia scendere le undici donne ancora a bordo», l’attacco (prevedibile e ripetitivo) di Laura Boldrini a Salvini. «Il vicepremier e ministro dell’Interno sta cercando lo scontro a tutti i costi per creare il caos anche con la magistratura, ha reagito in modo provocatorio e ha anche mancato di rispetto al presidente della Camera e sta ricattando l’alleato». L’ira funesta della buonista Boldrini raggiunge livelli incredibili: «Se questo è un uomo faccia scendere queste undici donne». E ancora, «Salvini svia l’attenzione e non risolve i problemi degli italiani», conclude l’ex presidente della Camera, sostenendo come «stia vendendo fumo e si accanisca sui naufraghi». Più che altro la Boldrini dovrebbe chiedersi perché la sinistra sia caduta così in basso, perché gli elettori abbiano preso a calci il Pd e abbiano fatto quasi scomparire Liberi e Uguali.