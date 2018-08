La Ferrari di Vettel trionfa in Belgio, ma Hamilton protesta: “Ha vinto col trucco”

di Laura Ferrari

La Ferrari di Sebastian Vettel vince il Gp del Belgio di F1 sul circuito di Spa-Francorchamps. La Rossa del tedesco dopo aver preso la testa della gara in avvio ai danni della Mercedes di Hamilton, prima della safety car per l’incidente ad Alonso, non l’ha più lasciata, riuscendo ad uscire dai box dopo il cambio gomme davanti a Verstappen, che non si era ancora fermato, ed Hamilton che ha poi superato la Red Bull ma senza riuscire poi ad impensierire la Ferrari. Vettel nel prossimo Gp di Monza partirà da -17 da Hamilton. Vettel dopo la sosta ai box ha iniziato ad incrementare sempre di più il vantaggio sulla Mercedes di Hamilton che ha poi chiuso in seconda posizione.

Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen. Ottimo quarto posto invece per la Mercedes di Valterri Bottas partito dal fondo della pit-lane che consente alle Frecce d’Argento di allungare a +15 sulle Ferrari nella classifica costruttori.

La Ferrari a Hamilton: “Controlli pure la nostra macchina”

«Hamilton ha detto che abbiamo trovato qualche ‘trucchetto speciale’? Ieri definivano Hamilton come ”il mago della pioggia”, si vede che il nostro trucchetto è che siamo i maghi dell’asciutto». Così il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport F1, al termine del Gran Premio del Belgio. Una vittoria che è il modo migliore per scatenare la marea rossa a Monza. «Assolutamente, abbiamo sempre bisogno del pubblico, che ringraziamo per averci sempre seguito. A Monza avremo il 12° uomo e quindi ci contiamo molto». «Che controllino pure la nostra macchina, sentivo che Hamilton diceva che c’era qualcosa di magico nella nostra macchina. Lui è stato magico ieri, noi siamo stati magici oggi in gara. È bene che Hamilton guardi la nostra macchina, perché non è inferiore alla loro. A Monza la battaglia continua, ma con tranquillità e con il sorriso», ha aggiunto Arrivabene.