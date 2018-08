La farsa continua: il consigliere straniero non parla italiano? Avrà l’interprete

Avrà un interprete, il consigliere “aggiunto” in rappresentanza degli extracomunitari, Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando – detto Viraj -eletto a Napoli lo scorso 16 luglio, in rappresentanza di tutte le comunità straniere presenti sul territorio del comune partenopeo. Peccato che non parli l’italiano, come ha dimostrato egli stesso in un’intervista rilasciata alla testata giornalistica Stylo24 che ripubblichiamo in basso. Il cingalese, che ha ottenuto 504 preferenze, staccando nettamente il principale contendente, il bengalese Rajib Sayed (su una comunità di extracomunitari che a Napoli è composto da quasi 60mila persone…) parla l’italiano come un italiano appena arrivato a Pechino parlerebbe il cinese. Ma intanto l’amministrazione comunale, invece di revocargli il mandato, ha deciso di accettare che venga in consiglio affiancato da un interprete che gli eviti le scene mute o le brutte figure. A spese, a quanto pare, della comunità straniera….