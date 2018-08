La Casellati ridicolizza il Pd al Senato: «È meglio se tornate a scuola» (video)

di Adriana De Conto

Quando la misura è colma. Al Senato una sinistra isterica che tentava di forzare il regolamento ha messo a dura prova la pazienza della presidente Elisabetta Casellati, figura equlibrata e sobria nelle sue maniestazioni. Che non si è fatta intimidire e con fermezza ha fatto rispettare il regolamento sui tempi di intervento. Si parlava di vaccini ed è scoppiata la bagarre in aula al Senato tra alcuni dem e la presidente Elisabetta Casellati. Il gruppo dei senatori del Partito Democratico chiedeva di poter esporre il proprio parere contrario rispetto all’approvazione del verbale della seduta precedente in cui è stato approvato dall’Aula un emendamento sui vaccini a cui il Pd non era favorevole. La presidente Casellati ha fatto valere una questione di metodo, sottolineando il fatto che il Pd non avesse più tempo di parola. Ne è derivato un botta e risposta ruvido tra lei e i senatori dem. «Non è possibile che ogni volta si cerchi di andare oltre il regolamento», sbotta la Casellati. «Lei non può permettersi di trattarci come se stessimo a scuola», è il grido che si leva dai banchi del Pd. Allora l’affondo del presidente: «Forse dovreste tornare a scuola… Vada a vedere, è la prassi. Studi il regolamento!».