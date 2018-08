La Boldrini pensa di essere ironica: «Per Salvini vengono prima gli ungheresi»

di Augusta Cesari

Torna a provocare la ex “presidenta” Boldrini, non contenta della sua sfilata sulla nave Diciotti, non contenta di vedersi ridurre giorno dopo giorno la credibilità, non contenta di vedere accrescere la rabbia contro di lei da parte degli italiani indignati per il “processo” a Salvini. Ora ogni occasione è buona per perseverare in una crociata che sta portando la Boldrini e LeU sull’orlo dello sprofondo in termini si consensi. Oggi tocca all’incontro che il ministro dell’interno ha in previsione con Orban: si aprono le cataratte dell’ex terza carica dello Stato. «Mi pare che per Salvini ora lo slogan sia diventato “prima gli ungheresi”. Battutona rilasciata in un’intervista sull”Avvenire circa l’incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese prevista nel pomeriggio a Milano. «Orban – ricorda la Boldrini iniziando il “Dies irae”- è portatore di una visione illiberale e anti-italiana. La lunga storia democratica dell’Italia non consente di avere un interlocutore così». Sentire l’espressione linea “anti-italiana” dalle parole della Boldrini fa cadere dalla sedia. Proprio lei che per difendere sempre e ovunque migranti e accoglienza ha sempre ignorato le legittime recriminazioni degli italiani, spesso insultandoli. Lei, paladina dell’antiitalianità, si riscopre “nazionalista”…

La Boldrini “scopre” l’italianità

Ancora: «Salvini – aggiunge fuori dalla realtà – è rimasto completamente solo, non gli dà retta più nessuno. Nemmeno i suoi amici del patto di Visegrad. Un paradosso, questo. Il paradosso è che il “patriota” Salvini è amico di chi crea problemi all’Italia. Non dimentichiamo che Orban è destinatario di più procedure di infrazione per l’immigrazione. Parliamo di un leader che ha introdotto il reato di solidarietà per chi aiuta i migranti, ma anche di un premier che sta comprimendo i diritti dei suoi stessi cittadini». Con quale coraggio la Boldrini torna a provocare e a tentare di veicolare la sua realtà non è dato sapere. Delirio? Poi chiama in soccorso il suo successore a Montecitorio Roberto Fico, appunto “il Boldrino”, come lo ha strapazzato una geniale Giorgia Meloni. «Il M5S non ostacola Salvini e solo il presidente della Camera Roberto Fico è una voce fuori dal coro. La sua purtroppo resta una posizione personale, che non fa breccia nel Movimento. Di Maio continua a fare lo scudiero di Salvini e questo assetto dà la sensazione che sia solo un gioco delle parti». La deriva nazional-populista va fermata, dice la Boldrini, pronta al prossimo naufragio elettorale, a partire dalle europee del 2019, per le quali Boldrini propone una lista unica di centrosinistra, senza simboli di partito. Già, probabilmente per farsi dimenticare».