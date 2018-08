La Boldrini e LeU vicini all’estinzione: lo sprofondo nel sondaggio Swg

di Angelica Orlandi

Una buona notizia: Laura Boldrini, Pietro Grasso & Co. sono vicini all’estinzione, elettoralmente parlando. I sondaggi possono essere a volte ripetitivi, ma i piccoli particolari possono essere molto ghiotti. Liberi e uguali, infatti, è molto vicino al baratro e con le sue percentuali da albumina è stato persino superato da Potere al popolo. Lo dicono i dati del sondaggio Swg per il TgLa7: 2,5 contro 2,4 per cento. Non è certo uno scontro tra Titani, ma le pieghe dei sondaggi rivelano scenari interessanti. Forse l’ex presidente della Camera e l’ex presidente del Senato Grasso dovrebbero farsi una domanda e tentare di darsi anche una risposta sul perché siano siano sull’orlo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? In tutto.

Nelle settimane successive al voto, nei vari sondaggi, la “forbice” fra le due formazioni a sinistra del Pd si era in effetti sempre avvicinata. Nessuno lo avrebbe creduto. Ma mai alcun sondaggio aveva segnalato un sorpasso all’orizzonte, prima di quello SWG del 30 luglio. Per quelli che dovevano rappresentare la sinistra vera, essere superati a sinistra è uno schiaffo, uno sberleffo, una barzelletta: Boldrini e LeU, dopo le battaglie a favore dei migranti, a favore dell’accoglienza senza se e senza ma, dopo mesi di insulti a Salvini e di magliette rosse, raccolgono il nulla. Indietreggiano. Forse scompariranno. Complimenti. Difficile fare peggio. Mai fu più calzante il commento su Fb di un utente che sui siti si scagliava contro la Boldrini e i buonisti alla Saviano ai tempi delle magliette rosse pro-migranti: “La gente quando vi vede scappa”. E’ così, aveva ragione il saggio utente di Fb. E male va anche il Partito democratico, che segna un tonfo dello 0,7 per cento che lo porta al 17,4. In recupero Forza Italia, bene FdI. Inutili le parole sui trionfi di Lega e M5S, sia pure oscillanti.

Percentuali che, è bene ricordarlo, se corrispondessero a voti reali nelle urne, non consentirebbero a nessuna delle due formazioni di raggiungere lo sbarramento elettorale per eleggere i propri candidati, né in caso di Elezioni Politiche, dove esso è fissato al 3%, e tanto meno per le Europee della prossima primavera. la “presidenta” Boldrini ha messo il suo bel carico da 11 nell’allontanare quel rimasuglio di elettori che non ne possono più: oltre agli insulti a Salvini, oltre a partecipare alla campagna “italiani razzisti” non uno straccio di analisi politica. Insomma, i numeri parlano da soli. LeU e compagnia non rappresentano più nessuno.