Kabul, è strage senza fine: il terrore islamico colpisce studenti e soldati

Nuovo duplice attacco dei terroristi islamici a Kabul. Un centro di addestramento delle forze di sicurezza afghane è finito stamani nel mirino di un commando di uomini armati: lo confermano ufficiali afghani citati dall’agenzia di stampa Dpa all’indomani della strage di Ferragosto degli studenti, sempre a Kabul. Stando alle prime notizie, il commando è asserragliato in un edificio disabitato vicino al centro di addestramento e da qui attacca la struttura utilizzata – secondo la Dpa – dai servizi d’intelligence afghani. I media locali parlano di un “attacco complesso” dopo una prima esplosione nei pressi di una scuola militare dell’Esercito nella zona di Qala-e-Wazir. Testimoni riferiscono di scontri a fuoco in corso. Un portavoce del ministero dell’Interno, Nasrat Rahimi, ha confermato l’arrivo delle forze speciali sul posto. Ancora non c’è un bilancio delle vittime di questo secondo attacco in poche ore. Intanto Kabul e l’Afghanistan piangono i giovani che studiavano per entrare all’università ma sono rimasti vittima della guerra infinita.



Stamani, riporta Tolo Tv, si sono tenute le cerimonie di sepoltura delle vittime della strage di…

