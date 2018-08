John McCain decide di interrompere le cure per il tumore al cervello

di Redazione

John McCain ha deciso di interrompere le cure contro la forma aggressiva di tumore al cervello che gli è stata diagnosticata oltre un anno fa. Lo ha reso noto con un comunicato la famiglia del senatore repubblicano ed ex candidato alla Casa Bianca. “L’estate scorsa – si legge nella nota diffusa oggi dalla famiglia- il senatore John McCain ha condiviso con gli americani quanto la nostra famiglia già sapeva. Gli era stato diagnosticato una forma aggressiva di glioblastoma e la prognosi era grave”. Ciononostante, prosegue la nota “in un anno, John ha superato ogni aspettativa per la sua sopravvivenza, ma la progressione della malattia e l’inesorabile avanzare dell’età hanno dato il loro verdetto.”. Insomma, i familiari del senatore che il prossimo 29 agosto compirà 82 anni hanno voluto così spiegare la decisione assunta dal vecchio combattente: “Con la sua solita forza di volontà, ora ha scelto di interrompere le cure mediche”. La famiglia McCain infine ha voluto ringraziare “i molti amici e colleghi e le molte migliaia di persone” che in tutti questi mesi hanno espresso la loro amicizia e solidarietà al senatore repubblicano che dallo scorso anno ha lasciato ogni impegno a Washington per sottoporsi alle cure necessarie in Arizona. Cure che però non hanno impedito al male di progredire.