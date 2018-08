di Michele Pisano

Adesso spunta anche un “rap” contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Protagonista del video, che è stato rimosso dai social, è un giovane che usa la parola “racist” associandola all’Italia, al governo e alla “gente”. L’attacco a Salvini è avvenuto ad Alatri, in provincia di Frosinone durante una delle giornate in cui si è svolto il Festival del Folklore.

La kermesse ciclopica, come riporta il Giornale, non ha giocato alcun ruolo nella rappresentazione musicale messa in atto dall’autore del testo. Un’esibizione canora fuori concorso, insomma, ma che è destinata a far discutere. «Perché hai ucciso quei poveri innocenti», si può ascoltare in quella che è già stata definita una “improvvisazione”. «Salvini sta a fa proprio un macello, vuole cambiare la legge…», ha aggiunto il rapper all’interno delle sue strofe.

Poi, accuse rivolte tanto al governo italiano quanto alla “gente”, la stessa che si starebbe distinguendo per essere “racist”. Il tutto condito anche da un «andate a fa il culo, a me non mi frega un ca…». «Cosa stai dicendo – si chiede rappando il giovane africano – devi sapere che siamo tutti umani». E ancora: «Vogliamo un’Italia unita dove non ci sia il nero, vogliamo un’Italia unita dove non ci sia il bianco». La persona di colore si dichiara dispiaciuta, al termine del video, per “alcuni che sono buono”. Concetti espressi anche mediante l’utilizzo di gesti espliciti, come il dito medio di entrambe le mani. L’Italia, il governo e la gente vengono bollati, senza troppi giri di parole, come “racist”.

Il protagonista del filmato, si legge ancora sul Giornale, dice di chiamarsi “Six One“. Il regista che ha pubblicato il video sul suo profilo social ha specificato di essersi limitato a mostrare queste immagini. Pochi minuti dopo la pubblicazione della performace, è intervenuto il circolo locale della Lega: «Pure noi – ha dichiarato un’ esponente del Lazio, Kristalia Papaevangeliu – vogliamo un’Italia pulita, pulita dalla confusione che hanno creato Renzi e i suoi cortigiani dinanzi alla Corte Europea».